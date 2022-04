Een dode man die het leven van tienduizenden militairen redde: het echte verhaal achter ‘Operation Mincemeat’

De ene was te bijziend en te groot om naar het front te trekken, de andere te oud. Toch zouden Charles Cholmondeley en Ewen Montagu vanuit Londen de koers van de Tweede Wereldoorlog veranderen. Door van een overleden zwerver de meest succesrijke spion ooit te maken. Een dode man die het leven van tienduizenden militairen redde door de nazi’s op het verkeerde been te zetten. Dit is het echte verhaal achter Operation Mincemeat, de film die vanaf woensdag in de bioscoop te zien is.