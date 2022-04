Moderna vraagt toelating om vaccin toe te dienen aan kinderen jonger dan vijf jaar in de VS

Het farmaceutisch bedrijf Moderna heeft donderdag bekendgemaakt toelating te hebben gevraagd voor het toedienen van zijn coronavaccin aan kinderen tussen zes maanden en vijf jaar in de VS.

Het gaat om de laatste leeftijdscategorie die in de VS, net als in vele andere landen, nog geen vaccinatie kon krijgen. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA moet nu de knoop doorhakken.