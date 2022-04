Al meer dan 2.000 buurtbewoners 3M aangemeld voor bloedonderzoek na PFAS-vervuiling

Sinds vorige week dinsdag kan iedereen in een straal van 5 kilometer rond de site van chemiereus 3M in Zwijndrecht en ten westen van de Schelde zich online aanmelden om zijn bloed te laten onderzoeken op PFAS, de verzamelnaam voor duizenden quasi onafbreekbare synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. Het gaat om alle inwoners van Zwijndrecht en de Antwerpse Linkeroever, de inwoners van Melsele en Kallo en nog eens 127 adressen in de gemeente Kruibeke.

2.014 mensen hebben zich intussen aangemeld, blijkt uit de teller op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. In totaal komen tussen de 60.000 en 70.000 mensen in aanmerking.

Vorig jaar gebeurde al eens een bloedonderzoek bij bijna 800 omwonenden in een straal van 3 kilometer rond 3M. Uit de resultaten bleek toen dat de meerderheid van de deelnemers te veel PFOS in het bloed had, waarop Zorg en Gezondheid de voorzorgsmaatregelen zoals geen grondwater drinken of geen eieren van eigen kippen eten, uitbreidde. Op basis van het bloedresultaat kan echter niet voorspeld worden of en welke nadelige gezondheidsgevolgen kunnen opduiken.

De nieuwe bloedafnames starten vermoedelijk in het najaar en zullen over meerdere jaren gespreid moeten worden door beperkingen in de labocapaciteit.

De problemen met de PFOS-vervuiling bij 3M in Zwijndrecht kwamen vorig jaar aan het licht bij de graafwerken aan de Oosterweeltunnel. De Amerikaanse chemiereus produceerde de stof tot 20 jaar geleden, maar omdat die niet afbreekbaar is, is het terrein rond de fabriek nog altijd zwaar vervuild.