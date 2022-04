HET PUNT VAN VAN IMPE. “Als zelfs Van Grieken enthousiast is, moet Rousseau zich afvragen of hij niet té goed gescoord heeft”

“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België.” Dé quote van de week komt van Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit. Het regende reacties, van compleet gedegouteerde tot luid applaus. Maar wat wel duidelijk is: Rousseau heeft zijn momentje gepakt. “Als politicus ga je naar huis en denk je: ‘Dit was een goeie dag’”, zegt Liesbeth Van Impe in onze podcast Het Punt van Van Impe. De vraag is: wat komt er na die dag? Zal Rousseau hiermee extra kiezers scoren? Welke strategie zit erachter?