Twee bedienden in een fabriek in Yiwu testen enkele voetballen uit voor de Russische en Braziliaanse markt. — © AFP

Terwijl Europa al een tijdlang de herwonnen vrijheid viert, blijft China zeer streng optreden tegen het coronavirus. De stad Yiwu, waar 700.000 mensen wonen, is in lockdown gegaan nadat er 3 asymptomatische besmettingen waren vastgesteld. En dat is slecht nieuws voor handelaars in goedkope prullaria.