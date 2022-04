Blijft Mbappé dan toch bij PSG? Coach Pochettino momenteel “100% overtuigd” dat hijzelf en superster blijven

PSG-trainer Mauricio Pochettino, sinds deze zomer aan het roer in de Franse hoofdstad, heeft donderdag op een persconferentie geruchten over een mogelijk vertrek van zichzelf en sterspeler Kylian Mbappé de kop ingedrukt. “Er is 100% kans dat Kylian en ik bij PSG blijven”, verzekerde Pochettino.

Meteen daarna nuanceerde de Argentijnse evenwel zijn uitspraak: “Dat is hoe ik er vandaag over denk, hoe ik me vandaag voel. Maar in het voetbal kan alles natuurlijk snel veranderen.”

Pochettino werd met PSG afgelopen weekend kampioen in Frankrijk en ligt nog onder contract tot 2023. Toch riskeert de coach deze zomer de laan uit te worden gestuurd door zijn club. Vooral een nieuwe ontgoocheling in de Champions League (PSG verloor in de 8e finales van Real Madrid) kwam hard aan bij de Qatarese clubleiding, die niet echt meer in Pochettino lijkt te geloven.

“We zijn bereid met iedereen te praten, niet alleen met de trainer, maar ook met de spelers”, zo sprak sportief directeur Leonardo zaterdag. “We willen duidelijkheid brengen in een aantal situaties en een duidelijke strategie ontwikkelen.”

Ook de toekomst van sterspeler Kylian Mbappé bij de Parijse topclub lijkt onzeker. De Franse aanvaller wordt momenteel het hof gemaakt door het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard. Het contract van Mbappé loopt af in juni. De Franse steraanvaller blies de afgelopen weken warm en koud over een verlengd verblijf.

Volgens Leonardo heeft Mbappé nog niet beslist om afscheid te nemen van PSG. “Vorige week hebben we de familie van Kylian ontmoet in Doha. Kylian denkt nog steeds na over zijn toekomst.”