“Johnny Depp wegens beschuldigingen Amber Heard geschrapt uit Pirates of the Caribbean”

De Amerikaanse acteur Johnny Depp is geschrapt uit de filmreeks ‘Pirates of the Caribbean’ als gevolg van de beschuldigingen van huiselijk geweld door zijn ex-vrouw Amber Heard. Dat heeft Christian Carino, de gewezen manager van Johnny Depp, woensdag tijdens de rechtszaak verklaard.

Depp beschuldigt zijn ex-vrouw van het afleggen van valse verklaringen in een opiniestuk over huiselijk geweld dat in 2018 door de krant The Washington Post werd gepubliceerd. Heard verklaarde daarin dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar.

Depp stelt dat hij vier dagen na het verschijnen van haar opiniestuk te horen kreeg van productiebedrijf Walt Disney Pictures dat hij niet langer de rol van Jack Sparrow zou vertolken in de ‘Pirates of the Caribbean’- reeks.

Waarom die beslissing werd genomen, is niet bekendgemaakt. “Maar ik denk dat het te maken heeft met de beschuldigingen die Amber heeft geuit”, zo verklaarde manager Christian Carino op de tiende dag van het proces. Het is een gebruikelijke manier van werken in de sector, waarin rechtszaken vaak een negatieve impact hebben op personen, zo stelde hij in een vooraf opgenomen videoboodschap.

“Mijn mening is dat Ambers beschuldigingen de meest dramatische impact hadden op zijn reputatie.” Carino zei dat hij met verschillende filmdirecteurs sprak, onder wie Jerry Bruckheimer, een producer van Pirates of the Caribbean. Volgens Carino zei die niet expliciet dat Heards beschuldigingen de reden waren dat hij niet in de zesde film mocht acteren, maar dat het volgens hem duidelijk was uit de context.

Carino heeft zowel Depp als Heard vertegenwoordigd. Geen van beiden besprak met hem ooit misbruik, getuigde hij.

De advocaten van Heard ontkennen dat er een oorzakelijk verband is tussen de beschuldigingen en de beslissing van Walt Disney Pictures. Ze verwijzen naar de problemen die er waren bij het draaien van de vijfde Pirates-film.