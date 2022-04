Alle inzittenden kwamen om, maar oorzaak van vliegtuigramp Egyptair werd nooit ontdekt, tot nu

De Airbus A320 van Egyptair die in mei 2016 boven de Middellandse Zee van de radar verdween en in zee crashte, was niet het doelwit van een terreuraanslag zoals de Egyptische overheid blijft beweren. In een nieuw 134 pagina’s dik rapport zeggen Franse experts dat een brandende sigaret in de cockpit de ramp heeft veroorzaakt. Niemand van de inzittenden, onder wie ook een Belg, overleefde het.

18 mei 2016, 23.09 uur. Vlucht MS804 van Egyptair krijgt groen licht vanuit de verkeerstoren in Parijs. Het weer is goed en na zo’n 4 uur en 20 minuten vliegen zou de Airbus landen op Caïro Airport. Maar daar komt het toestel nooit aan.

Om 1.48 uur – wanneer het vliegtuig zich op 11.000 meter hoogte in het Griekse luchtruim bevindt – heeft de boordcommandant een laatste keer contact met de luchtverkeersleiders in Athene. Daarna wordt het stil. Vlucht MS804 verdwijnt definitief van de radar. Het duurt dagen voor de eerste brokstukken worden gevonden.

Ook Vlaming omgekomen

Aan boord bevinden zich tijdens die fatale vlucht 10 bemanningsleden en 56 passagiers, onder wie ook één landgenoot: Geert Supré (56) uit het Oost-Vlaamse Watervliet. Hij heeft een hoge functie als regionaal financieel directeur Europa bij Vanguard Logistics Services. In die functie reist hij veel. Op die fatale dag is Supré onderweg naar de Egyptische hoofdstad Caïro, waar zijn bedrijf een hub wil vestigen.

LEES OOK. Twee jaar na crash met EgyptAir-toestel eist familie Belgisch slachtoffer antwoorden: “Waarom mogen we niet weten waarom papa gestorven is?” (+)

Egyptisch onderzoekers besluiten al snel dat het niet om een ongeval maar om een terroristische aanslag gaat. Daar moeten de nabestaanden van de slachtoffers het maar mee doen. Want veel meer informatie krijgen ze niet.

Maar het BEA, het Franse orgaan dat onderzoek doet naar ernstige vliegtuigongevallen, komt nu tot een heel andere conclusie. Want omdat twaalf inzittenden Fransen waren, voerde Frankrijk een eigen onderzoek. En dat bevestigt eerdere vaststellingen. Namelijk dat het toestel is gecrasht na brand aan boord. Veroorzaakt door een sigaret, zo blijkt nu.

Volgens het jongste Franse rapport ontsnapte er zo goed als zeker zuurstof uit het masker van de copiloot op het moment dat er een sigaret werd gerookt in de cockpit. Dat masker ligt altijd op veiligheidsstand klaar voor het geval er zich een incident zou voordoen. Op de voicerecorder zou het geluid van sissende zuurstof duidelijk te horen zijn geweest. De brand zou zijn uitgebroken nadat een van de piloten een sigaret opstak in de cockpit.

In combinatie met het zuurstoflek veroorzaakte dat een vonk, en vervolgens een brand die niet meer te blussen viel. De piloot en copiloot verloren de controle over het vliegtuig, waarna het neerstortte in zee.

Drie dagen vóór de crash is het betreffende masker vervangen geweest, maar ingesteld op ‘noodsituatie’ in plaats van ’normaal’. In die noodsetting, zegt ex-piloot bij Sabena Tom Mertens op Radio 1, blijft een masker zuurstof vrijgeven. Het is niet duidelijk waarom het nieuwe masker in de noodstand stond. Dat hebben ook de Franse onderzoekers niet kunnen achterhalen. Maar dat het de oorzaak was van de ramp, daar zijn ze nu wel zeker van.

Sigaretje roken in de cockpit

Bij ons is roken op het vliegtuig, zowel voor passagiers als bemanning, al tientallen jaren verboden, benadrukt Mertens. Maar volgens het rapport rookten Egyptische piloten in die periode wel nog geregeld tijdens hun vluchten.

Uit een deskundigenrapport uit 2019, in opdracht van drie Franse onderzoeksrechters die belast waren met het onderzoek in Frankrijk, was ook al gebleken dat de gecrashte A320 eigenlijk niet meer mocht vliegen na een reeks van steeds terugkerende foutmeldingen. En ook tijdens de fatale vlucht zijn nog technische defecten gemeld.

“Het ACARS-systeem stuurde na de crash automatisch nog informatie door over probleemmeldingen. Onder meer was er iets mis met het ijsvrij maken van de ramen bij de copiloot en werd rook in de toiletten en het elektronicacompartiment bij de cockpit gesignaleerd”, zo staat er in het verslag.

“Het toestel had voor vertrek op zijn minst aan een inspectie onderworpen moeten zijn, nadat verschillende alarmlampjes bij de vorige vlucht al hadden geflikkerd.”

Maar de maatschappij zweeg daarover en liet het toch vertrekken. Wellicht omdat onderhoud en herstellingen veel goedkoper zijn in Egypte dan in Parijs.

De Egyptische vliegtuigmaatschappij wil niet reageren op het nieuwe onderzoeksrapport.