450 ton papier en karton vat vuur in industriepark, rookhinder zal nog enige tijd aanhouden

Brandweer Zone Antwerpen rukte donderdagmiddag uit naar het industriepark Venhof in Wijnegem. Daar had een grote stapel oud papier en karton bij een container- en recyclagebedrijf vuur gevat. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. Intussen is de brand onder controle, maar het zal nog enkele uren duren voor de hinder achter de rug is.

De brand bij container- en recyclagebedrijf Bruco brak iets voor 14 uur uit. Een stapel van zo’n 450 ton oud papier en karton, die deels in een loods lag, had om een nog onduidelijke reden vuur gevat. De brand ging gepaard met een grote rookpluim die tot ver zichtbaar was.

De brandweer kwam massaal ter plaatse en de operationele coördinatiefase van het rampenplan werd afgekondigd om de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Niemand zou gewond geraakt zijn. (Lees verder onder de foto)

© Brandweer Zone Antwerpen

Om de brand onder controle te krijgen, pompte de brandweer onder meer water uit het nabijgelegen Albertkanaal. Intussen is de brand omschreven, wat betekent dat het niet meer kan uitbreiden naar andere gebouwen. De hinder zal lokaal vermoedelijk wel nog even aanhouden, omdat er weinig wind is blijft de rookhinder aanwezig. “Sluit daarom alle ramen en deuren en blijf binnen”, roept de brandweer nog op.

© Koen Fasseur

© Koen Fasseur

© Koen Fasseur

© Koen Fasseur

© Koen Fasseur