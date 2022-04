Gerecht in Oekraïne onderzoekt tien Russische militairen voor oorlogsmisdaden in Boetsja

Het gerecht in Oekraïne voert een onderzoek naar tien Russische militairen die ervan worden verdacht oorlogsmisdaden te hebben gepleegd in de stad Boetsja, nabij Kiev. Daar werden honderden burgers dood aangetroffen nadat het Russische leger er vorige maand was vertrokken.

Na de terugtrekking van de Russische troepen veroorzaakten foto’s van gedode Oekraïense burgers uit de voorstad van Kiev wereldwijd afgrijzen. In totaal werden in Boetsja meer dan 400 lichamen gevonden, sommigen met hun handen op de rug gebonden. Oekraïne sprak eerder al van een bloedbad onder de burgerbevolking en beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden.

De tien militairen maken deel uit van de 64e gemotoriseerde infanteriebrigade van het Russische leger. Ze worden verdacht van wrede daden tegen burgers en andere overtredingen van het oorlogsrecht. Dat liet de hoofdaanklager in Kiev donderdag weten. In Boetsja werden slachtoffers met vastgebonden handen en massagraven gevonden. Oekraïne heeft evenals de Amerikaanse president Joe Biden Rusland beschuldigd van genocide.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag onderzoekt sinds begin maart of er oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn gepleegd en verzamelt bewijsmateriaal. Hoofdaanklager Karim Khan bracht onlangs een bezoek aan Boetsja, waar forensische onderzoekers proberen vast te stellen wat er is gebeurd.