Verlinden verdedigt complexiteit burgerbevraging: “Gevolg van complexe staatsstructuur”

De federale regering lanceerde maandag de langverwachte burgerbevraging over de Belgische staatsstructuur. Burgers, klassen, middenveldorganisaties en andere geïnteresseerden hebben zes weken de tijd om hun mening te geven via eenlandvoordetoekomst.be. Maar op het initiatief kwam al behoorlijk wat kritiek, die ook tijdens het wekelijkse vragenuurtje doorsijpelde.

LEES OOK. Regering lanceert “nationale brainstorm” over volgende staatshervorming

“Dit is gewoon slecht werk”, stelde Sander Loones (N-VA) van op de oppositiebanken. “Trek de stekker uit deze burgerbevraging.” Barbara Pas (Vlaams Belang) vergeleek de bevraging met het WK scrollen. “Ze is duur, inefficiënt en zo ondoorzichtig als de Belgische staat zelf”, laakte ze. Net als Nabil Boukili (PVDA) vonden ze dat de burger niet de relevante vragen voorgeschoteld krijgt.

Binnen de meerderheid stelde Kristof Calvo (Groen) - een van de voortrekkers van de politieke vernieuwing - dat de bevraging “behoorlijk ingewikkeld” in elkaar steekt. Maar daar is volgens hem een goede reden voor. “Om onze staatsstructuur uit te leggen, heb je veel tekst nodig.” Goedele Liekens (Open Vld) vond de bevraging op zich een topidee, maar heeft toch ook het gevoel “dat we er nog niet helemaal zijn” en vreest dat mensen zullen afhaken. Ze wilde van de regering horen of de bevraging nog kan worden bijgestuurd.

Minister Verlinden gaf aan dat de regering niet voor de gemakkelijkste weg heeft gekozen. “Het is een complexe aangelegenheid. Een deel van de reden ligt in de complexiteit van het land en daarom moet je ook contextualisering meegeven.” Bovendien is het een “modulair concept”, waarbij mensen niet per se alles meteen moeten invullen, maar het ook bijvoorbeeld bij één idee kunnen houden.

De minister gaf toe dat het initiatief “geld kost”, maar “communicatie kost geld. Als je het ernstig wil nemen en zo veel mogelijk burgers wil bereiken, dan moet je kunnen communiceren.” Ze leek niet meteen onder de indruk van de kritiek vanuit de oppositie. “Als ik kijk naar de socialemediabudgetten van sommige fracties...”, luidde het. Verlinden gaf ook aan dat een bijsturing mogelijk is, indien de doelgroep onvoldoende wordt bereikt, en noemde het essentieel dat de bevraging een vervolgstuk krijgt.