Papa steunt dochtertje met tattoo van haar grote moedervlek

Een Britse papa heeft een speciale tatoeage laten zetten om zijn vijfjarig dochtertje een hart onder de riem te steken. Zij heeft namelijk een grote moedervlek op haar rug, die nu ook te zien is op het been van haar vader.

De vijfjarige Isla heeft congenitale melanocytaire naevi. Dat zijn aangeboren moedervlekken die soms grote delen van het lichaam kunnen innemen. Bij Isla is dat het geval op onder meer haar volledige rug.

Haar papa Karl liet daarom een tattoo zetten van die moedervlek op zijn been. “Hopelijk kunnen we haar zelfvertrouwen van jongs af aan blijven opbouwen, want als ze eenmaal in de tienerjaren komt, kan ze wel eens in moeilijke omstandigheden terechtkomen”.

Het tweelingzusje van Isla heeft de aandoening niet. Maar dat wil niet zeggen dat de ouders van de tweeling de moedervlekken van Isla willen wegsteken. “Als haar tweelingzus op het strand een luier draagt, dan zij ook. We hebben haar nooit anders behandeld”, zegt de mama van de meisjes.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)