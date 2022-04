Duitse stad laat blote borsten in zwembaden toe

Het gaat om een proef die ingaat op 1 mei en die tot 31 augustus duurt, aldus de regionale omroep NDR op gezag van een stedelijke woordvoerder. Anderzijds zijn naakte borsten enkel tijdens de weekeindes toegelaten.

Met deze beslissing wordt Göttingen een voortrekker in het land bij het debat rond de gelijke behandeling van beide seksen.

In Duitsland is het merendeel van de sauna’s reeds gemengd en moeten de klanten daar om hygiënische redenen naakt zijn. De beslissing rond topless zijn in zwembaden kwam er na een incident vorige herfst. Iemand die zich niet als vrouw had uitgegeven, maar zo werd aanzien, moest vanwege ontbloot bovenlijf het zwembad verlaten, maar weigerde omdat die persoon zich als man uitgaf. Uiteindelijk kreeg die een verbod om naar dat zwembad in Göttingen te komen.

Er ontstond binnen het stadsbestuur een levendig debat dat uitmondde in de beslissing deze week om vrouwen de mogelijkheid te geven met naakt bovenlijf te zwemmen. Dat debat is evenwel nog niet afgerond want sommigen in de stad betreuren dat de maatregel enkel voor de weekeindes geldt.

Het stadsbestuur motiveerde die beperking door te zeggen dat het schoolzwemmen niet gecompromitteerd zou worden.