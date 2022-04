Tijdens een voetbalmatch is het enkel de doelman die een drinkbus meedraagt. De veldspelers drinken indien nodig langs de zijlijn. En de keeper drinkt – of beter gezegd: nipt – alleen als hij gepasseerd wordt. Zijn eerste reactie na het incasseren van een doelpunt is naar die drinkbus grijpen. Is dat ingegeven door een of andere psychische reactie?