Vakbonden VRT dienen actieaanzegging in na ontslagronde

De directie van de openbare omroep kondigde vorige week donderdag een transformatieplan aan, dat naast een kostenreductie een doorgedreven digitalisering van de omroep inhoudt. Daarbij vallen er 116 ontslagen, 50 natuurlijke vertrekkers worden niet vervangen, en de populaire soap “Thuis” wordt uitbesteed aan een privaat productiehuis.

Volgens de bonden waren vrijwel alle VRT-medewerkers eerst met verstomming geslagen en daarna zeer boos over de door CEO Frederik Delaplace voorgestelde plannen. De bonden benadrukken donderdagavond dat ze ook niet eens zijn met de uitverkoop van “Thuis”. “Voor 70 VRT-collega’s zou dit een onzekere toekomst betekenen bij een privé-productiehuis. We maken ons ernstige zorgen over de gevolgen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden en de werkzekerheid op de langere termijn”, benadrukken de bonden.

Deze plannen breken volgens de vakbonden de belofte van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. “Er zouden geen naakte ontslagen komen bij de VRT. Het nu voorgestelde transformatieplan gaat daar regelrecht tegenin”, benadrukken de bonden.

Daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront donderdag een actieaanzegging ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur en bij de directie van de omroep. Die aanzegging dekt volgens de bonden alle geplande en niet-geplande acties van de VRT-medewerkers. Deze acties kunnen aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers die deelnemen aan de acties. Eventuele afwezigheden worden met deze actieaanzegging door de drie vakbonden gedekt en ondersteund.

Geen concrete acties gepland

“Een actieaanzegging is iets ruimer dan een stakingsaanzegging”, zegt Carlos Van Hoeymissen van ACV-VRT. “Daar horen ook andere soorten acties bij, zoals spontane acties of personeelsvergaderingen. Deze aanzegging is een middel om aan de directie te tonen dat we het menen maar dat we het sociaal overleg nog altijd alle kansen geven.”

Concrete acties zijn er momenteel nog niet gepland, benadrukken de bonden. Er zouden ook geruchten geweest zijn dat de bonden actie zouden voeren tijdens de uitreiking van de Music Industry Awards (MIA’s), maar dat ontkennen de bonden donderdagavond. In de loop van volgende week staan nog diverse vergaderingen gepland met vakbondsleden en het personeel. Na die gesprekken en vergaderingen gaan de bonden concluderen of er acties komen en welke acties dat zijn.