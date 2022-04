Zwaar astmatische jongen stierf omdat moeder puffertje zelf gebruikte, om drugs te inhaleren

Vader in de cel, moeder enkel met haar drugs- en seksverslaving bezig. En toch heeft niemand ooit alarm geslagen over het lot van de 7-jarige Hakeen Hussain. Ook niet toen hij weg van school bleef of wanneer ze niet opdaagden in het ziekenhuis waar hij opgevolgd werd omdat hij zwaar astmatisch was. Uiteindelijk is de Britse jongen gestikt. Hij had wel medicijnen voor wanneer hij het plots te benauwd kreeg, maar zijn moeder gebruikte de inhalator en het puffertje om er drugs mee te inhaleren. Ze is nu veroordeeld tot 20 jaar cel.

Het intrieste verhaal speelde zich af in een buitenwijk van de Britse stad Birmingham. Op het proces werden deze week foto’s getoond van het horrorhuis waar Hakeen Hussain (7) opgroeide en waar hij in november 2017 stierf. Buiten op een bank in de tuin. Wellicht happend naar adem, volgens de wetsdokter. En dat terwijl zijn moeder haar roes lag uit te slapen in bed en helemaal van de wereld was.

Hakeen Hussain (7) was een vrolijk kind. Ondanks zijn trieste jeugd — © rr

Stinkend beddengoed, overal vieze kleren op de grond, hoge stapels afval doorheen de woning en een keuken vol vuile vaat. Dat is wat de speurders vonden toen ze die ochtend in november 2017 naar het huis van Laura Heath werden geroepen. Er waren geen uiterlijke tekenen van geweld te zien op het kind, maar later zou uit de autopsie blijken dat de jongen gestikt was in een zware astma-aanval. “Het trieste einde van een catastrofale en zeer betreurenswaardige opvoeding vol ellende, chaos en tragedie”, zo omschreef de rechter het drama.

Laura Heath (40). — © rr

De 40-jarige Laura Heath gaf uiteindelijk toe dat ze geen goede moeder was geweest. Dat haar leven niet in de eerste plaats draaide om haar kind, zoals openbaar aanklager Jonas Hankin bij het begin van het proces aangaf, maar om drugs. Cocaïne, heroïne, alles door elkaar. En om seks. “Ik gaf mijn zoontje niet de liefde en de zorgen die hij verdiende. Geen enkel kind verdient dit”, zei ze in tranen.

De politie verspreidde zelf beelden van de chaos in de woning — © West Midlands Police

In de keuken stond een berg vaat. Koken deed ze amper — © West Midlands Police

Ze gebruikte zelfs het puffertje om drugs te inhaleren — © West Midlands Police

De vrouw gaf toe dat ze haar zoontje van school hield en dat ze niet altijd op de afspraak verscheen in het ziekenhuis voor de opvolging van zijn astmaproblematiek. Omdat ze thuis mannen ontving om seks mee te hebben. Tegen betaling. “Om mijn drugsgebruik te kunnen betalen. En ja, als er een klant was, stuurde ik Hakeen naar buiten tot wanneer het gedaan was. Dat gebeurde steeds vaker.”

Puffer

Maar het ergste hield de rechter tot het einde van het proces. Wanneer Hakeen een astma-aanval kreeg, moest hij zware medicijnen nemen via een inhalator of een via een puffertje zodat die geneesmiddelen direct goed en diep genoeg opgenomen konden worden. Maar vaak kon hij dat toestel niet gebruiken. Omdat zijn moeder het opeiste om er crack mee te inhaleren. Andere keren gebruikte hij het terwijl er nog restanten van de drugs van zijn moeder inzaten en werd hij er ziek van.

En toch heeft nooit iemand alarm geslagen. Een schoolverpleegster getuigde wel dat de problematiek besproken was en dat een maatschappelijk werkster zou langsgaan bij het gezien om te kijken wat men kon doen. Maar voor dat bezoek er kwam, lag Hakeen dood in de tuin.

Zijn moeder kreeg nu 20 jaar cel. Daarvan zal ze volgens de rechter minstens twee derde effectief achter de tralies moeten zitten.