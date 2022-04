Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt opnieuw: “Dergelijke agressie tegen Rusland kan niet zonder antwoord blijven”

Donderdag werden er in de Russische stad Belgorod, in de buurt met de grens van Oekraïne, twee krachtige explosies gehoord. Dat melden getuigen aan Reuters. Het was niet onmiddellijk duidelijk wat de oorzaak was, of er schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. De afgelopen dagen heeft Rusland verschillende aanvallen gemeld in de regio, die volgens hen door Oekraïense strijdkrachten werden uitgevoerd.

Oekraïne zelf heeft de verantwoordelijkheid nog niet opgeëist, maar heeft de incidenten wel omschreven als “karma” voor de negen weken dat Rusland het land aanvalt.

Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft daarom het westen donderdag opnieuw een strenge waarschuwing gegeven. Dat voor de aanmoedigingen aan Oekraïne om op Russisch grondgebied toe te slaan. Ze zei dat de Oekraïense president Volodymyr Zelenski werd “gebruikt” door het westen, en vertelde het westen te stoppen met het op de proef stellen van het geduld van Rusland. Ze dreigde ook met aanvallen op bezoekende westerse hoogwaardigheidsbekleders in Oekraïne.

“Dergelijke agressie tegen Rusland kan niet zonder antwoord blijven. Wij zouden graag zien dat Kiev en de westerse hoofdsteden de verklaring van het Russische ministerie van Defensie serieus nemen dat verdere provocaties die Oekraïne ertoe aanzetten Russische installaties aan te vallen, zullen worden beantwoord met een harde reactie van Rusland.” Rusland dreigde de afgelopen dagen ook met het afsluiten van gaskranen en de Russische president Vladimir Poetin zei woensdag dat er “bliksemsnel” gereageerd zal worden en dat hij daarvoor “alle instrumenten” heeft en die “zal gebruiken indien nodig.”

“Onverantwoord”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag tijdens een persconferentie gezegd dat zij het niet zullen toestaan dat Moskou Europese landen “intimideert” door te dreigen hen van energiebronnen te beroven, aldus Biden nog. “We werken samen met andere landen, zoals Korea, Japan en Qatar, om onze Europese bondgenoten te helpen die bedreigd worden door de Russische chantage.” Hij zei ook dat de dreigementen kernwapens te gebruiken “onverantwoord” zijn en “de Russische wanhoop illustreren.”

(sgg)