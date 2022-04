Altijd al willen weten hoeveel een makelaar nu precies verdient op een transfer? Met Polymatch, het nieuwe makelaarsbureau van Jelle Van Damme en zijn partners, is dat in de toekomst geen geheim meer. “De betrokken partijen krijgen volledig overzicht over alles waar wij mee in aanraking komen. Alle buitenstaanders kunnen exact zien wat wijzelf er precies aan overhouden.”