Hoe groot is het taboe en hoe vaak komt oudermishandeling voor? Het verzwegen leed in Vlaanderen

Rond oudermishandeling hangt een groot taboe. Voor ouders is het moeilijk om ervoor uit te komen dat ze door een eigen kind wordt mishandeld. Ook hulpinstanties kunnen meer doen om de drempel voor slachtoffers te verlagen, zeggen experts. Hoe vaak komt het voor en waarom is het zo’n complex probleem? “Slachtoffers zien zichzelf als oorzaak. Tegelijk blijft het ook wel je kind, hè. Je wil niet dat die door jou in de gevangenis belandt.”