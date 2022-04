Het complexe probleem van oudermishandeling: “Dat gesprek met mijn zoon was het begin van een lijdensweg die vijf jaar zou duren”

Oudermishandeling is een complexer probleem dan een pak slaag krijgen van zoon of dochter. Vaak liggen psychische problemen aan de basis, en is de jonge dader evengoed slachtoffer. Paul Goris (73) getuigt over de lijdensweg die zijn zoon onderging, en hoe hij zijn hele omgeving daarin betrok. “we klampten ons vast aan de hoop dat het beter met hem zou gaan, maar het is alleen maar slechter en slechter geworden.”