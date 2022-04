De Floraliën in Gent gaan vrijdag van start, en een Vlaamse kunstenaar met wereldfaam is dit jaar het uithangbord: Arne Quinze (50). Wat heeft de man achter de beruchte Rock strangers op de Oostendse dijk op het bloemenfeest te zoeken? Enorm veel, is het antwoord. “Al mijn kunst ontstaat in mijn tuin.” En dus zochten we hem op in zijn paradijs, in Latem, tussen zijn wilde bloemen.