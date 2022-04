Sky Sports: “Ralf Rangnick wordt bondscoach van Oostenrijk, maar blijft United adviseren”

Het Engelse nieuwsmedia Sky Sports pakt uit met het bericht dat Ralf Rangnick de komende 24 tot 48 uur aangekondigd zal worden als Oostenrijks bondscoach. Rangnick is na het ontslag van Solskjaer tot het einde van dit seizoen aangesteld als manager van Manchester United, maar wordt in die rol opgevolgd door Ajax-coach Erik ten Hag. Volgens Sky Sports zou Rangnick zijn job als Oostenrijks bondscoach combineren met de voorziende adviserende rol voor United, andere bronnen hebben daar hun twijfels bij.

Er circuleert een hardnekkig gerucht dat Rangnick het gehad zou hebben met zijn “onprofessionele selectie”. Feit is dat hij Manchester United de voorbije maanden niet helemaal op de rails kreeg. In de Premier League staat United zesde, amper één plaats hoger dan toen Solskjaer werd ontslagen. In de Champions League werden de Mancunians in de 1/8ste finales uitgeschakeld door Atlético Madrid, in de FA Cup in de vierde ronde.

De Duitser werd gevraagd of het klopte dat hij een “dossier van schaamte” zou hebben opgesteld voor zijn opvolger Ten Hag, over het onprofessioneel gedrag van heel wat spelers. “Dat is helemaal niet waar”, reageerde Rangnick. “Niemand heeft me gevraagd om zo’n dossier te maken. Ik heb ook tegenover niemand de houding van de spelers bekritiseerd of gezegd dat ze onprofessioneel zijn. Maar natuurlijk zoekt het bestuur wel naar oorzaken van de tegenvallende resultaten.”

Volgens Sky Sport zou Rangnick, ook als hij Oostenrijks bondscoach wordt, United nog tot 2024 bijstaan met advies, maximaal zes dagen per maand.