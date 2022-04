Philippe Gilbert gezicht van nieuwe campagne tegen huidkanker

“Het zijn niet de jaren, maar de UV-kilometers die tellen.” Dat is de slogan van de campagne die het Europees netwerk van dermatologen, Euromelanoma, lanceert. Huidkanker is met 40 procent van alle diagnoses de meest voorkomende kanker in ons land. Én de sterkst stijgende. “Het risico om huidkanker te krijgen voor de leeftijd van 75 jaar is één op de vijf en blijft toenemen”, zegt dermatoloog Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van Euromelanoma.

Niet de leeftijd, wel het aantal onbeschermde uren in de zon maakt het verschil. En niet alleen aan het strand. Ook als je in de tuin werkt of gaat voetballen, fietsen of lopen, gebruik je best zonnecrème op de lichaamsdelen die niet beschermd zijn met kledij. Ook als kind.

Zonnebril en -crème

“Ik draag altijd een bril en smeer voldoende zonnecrème”, zegt wielrenner Philippe Gilbert in een filmpje ter ondersteuning van de campagne. Voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt benadrukt ook het belang van UV-beschermende kledij en een helm – “niet alleen tegen het vallen, ook tegen de zon”.

Een Europese studie toont intussen voor het eerst aan dat één op de twaalf mensen een huidaandoening hebben die beschouwd wordt als voorloper van huidkanker. Het gaat om ruwe, schilferige vlekjes die de naam “zonnekeratosen” krijgen. (kba)