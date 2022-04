Het zijn duidelijk geen vrienden meer, dus onthoofdt Oekraïne symbool van vriendschap met Rusland

Vrienden zijn Rusland en Oekraïne niet meer, dus heeft het monument in Kiev dat hun vriendschap symboliseert alle betekenis verloren. Dinsdag werd het bronzen standbeeld uit de Sovjettijd ontmanteld. Het toonde twee arbeiders, een Rus en een Oekraïner, die samen een Sovjet-symbool in de lucht hielden. De Russische arbeider werd eerst onthoofd.

Elders in Kiev en Oekraïne stapelen de plannen zich op om monumenten die herinneren aan de Sovjet-Unie en Rusland te verwijderen. Heel veel zijn het er niet meer. Na de Krimoorlog in 2014 werden al honderden Leninbeelden van hun sokkel gehaald. Alleen in Tsjernobyl zouden er nog enkele staan. Ook straat- en plaatsnamen worden gewijzigd. Binnenkort is er nergens in Oekraïne nog een Joeri Gagarinstraat of Tolstojstation. In het dorpje Fontanka, nabij Odessa, moest dichter Vladimir Majakovski plaatsmaken voor niemand minder dan de Britse premier Boris Johnson, als dank voor de wapenleveringen.

Rusland is het tegenoverstelde van plan. In het door Russische troepen bezette kuststadje Henichesk keerde een bekend figuur terug naar het belangrijkste plein. Vladimir Lenin, met z’n vertrouwde sik en snor, houdt er sinds vorige week de omstaanders in het oog.(agg)

© ZUMA Press