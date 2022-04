VIDEO. Cyriel Dessers nu afgetekend topschutter in de Conference League met negende en tiende treffer

Amper 18 minuten had Cyriel Dessers tegen Olympique Marseille nodig om negende doelpunt in de Conference League te scoren, waarmee hij Feyenoord een eerste keer op voorsprong bracht. Halfweg de partij was Dessers nog maar net uit de kleedkamer toen hij een geschenkje uitpakte en Feyenoord met zijn tweede van de avond 3-2 voor bracht. Met zijn negende en tiende treffer is Dessers nu afgetekend topschutter in de Conference League.