Geen kat die er nog aan twijfelt dat Wouter Vrancken (43) bezig is aan zijn laatste weken bij Mechelen. Na vier jaar vindt de succescoach het tijd voor de volgende stap. En hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen over het lot van Bernd Storck, zien veel waarnemers RC Genk als een logische volgende stap. Waarom Vrancken en RC Genk een goeie match zouden zijn.