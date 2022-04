Russisch Telegram-kanaal publiceert 700 namen van buitenlandse ‘huurlingen’ in Oekraïne, ook zeven Belgen op de lijst

Een pro-Russische Telegram-account, dat bijna 400.000 volgers heeft, heeft een lijst gepubliceerd met de namen van 700 buitenlandse ‘huurlingen’ die momenteel in Oekraïne vechten. Op de lijst staan voor- en achternaam, geboortedatum en het nummer van hun identiteitskaart. Zij zouden deel uitmaken van het International Legion of Territorial Defence of Ukraine, ook gekend als het Oekraïne vreemdelingen leger. Het is onduidelijk waar de lijst precies vandaan komt.

Op de lijst zouden al zeker 30 Fransen en 100 Britten staan. Ook zeven Belgen worden vermeld.

Eerder op de dag had het Oekraïense ministerie van Defensie de namen en foto’s van tien Russische militairen bekendgemaakt. Zij zouden mogelijk betrokken zijn bij de oorlogsmisdaden in Boetsja. De 700 namen van de ‘huurlingen’ werden slechts enkele uren later op Telegram geplaatst.

(sgg)