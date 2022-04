Voetbalanalist Johan Derksen biedt excuses aan, maar niet voor de feiten zelf. “Nou, lik mijn reet”

“Het is een uitglijder van mij. Dat is dom.” Johan Derksen zou donderdagavond zijn excuses aanbieden voor het “kaarsincident”. Dat deed hij uiteindelijk wel voor de chaos die hij veroorzaakte met zijn bekentenissen. Maar niet voor de feiten zelf. Hij kondigde aan dat hij de intentie heeft te stoppen.

“Ik ben de veroorzaker van alle ellende. Ik neem alle schuld op me. Het was de verkeerde toon en het verkeerde verhaal. In een oprechte biecht over een heel serieus onderwerp, heb ik het verteld als een smeuïge anekdote”, begint Johan zijn relaas. “Het is een uitglijder van mij. Op tv is dat dodelijk. Vandaag heb ik de rekening gepresenteerd gekregen, ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger.” Excuses maakt hij echter niet. “Aan wie moet ik dat doen? We zitten hier onderhand een examen excuses maken te doen. Nou, lik mijn reet!”

“Ik ben er klaar mee”

Derksen kondigde ook aan dat hij wilde stoppen als tv-gezicht. “Ik ben er klaar mee. Je glijdt één keer uit en je wordt meteen geliquideerd. Er is in Nederland geen plaats meer voor Johan Derksen. Ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik naar Grolloo (zijn thuisbasis, red.) ga en jullie mij hier niet meer zien.”

Derksen. — © BELGAIMAGE

Of het televisieprogramma Vandaag Inside nog blijft voortbestaan is nog koffiedik kijken. Een van de presentatoren zei meteen ook dat hij zou stoppen als Derksen stopte. Derksen repliceerde daarop dat met het stoppen van Vandaag Inside ‘de cancel-cultuur wint. “Het is een machtige beweging die steeds groter en erger wordt. Het enige onafhankelijke programma is door hen in duigen gevallen. Die georganiseerde golf van al die mensen die zogenaamd heel solidair zijn en heel verontwaardigd doen, daar heb ik geen zin meer in. Dat is het mij niet waard.” In het verleden werd het einde van het programma of het einde van de carrière van de presentatoren al meermaals aangekondigd.

Onderzoek gestart

Het Nederlandse gerecht startte gisteren alleszins met een opsporingsonderzoek naar de feiten en vraagt aan alle betrokkenen dat ze zich bij het gerecht kenbaar maken om hun versie van de feiten te geven. Derksen zelf zegt dat hij zich de naam van de vrouw niet meer herinnert. “Dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag”, klinkt het in een persbericht. Het gerecht wil zich nog niet meteen uitspreken over de verjaring van de feiten.

Intussen haakten al een aantal sponsors af. Kansspelbedrijf Toto, onderdeel van de Nederlandse Loterij, en e-bikespecialist Stella Fietsen zetten een punt achter hun samenwerking met het televisieprogramma.

Vaste tafeldame stapt op

De Nederlandse schrijfster en columniste Roos Schlikker stapt op als vaste tafeldame bij Vandaag Inside. De hoofdredacteur van radiostation Omroep West liet weten dat Derksen niet meer te horen is in het radioprogramma Muziek voor Volwassenen.

Johan Derksen zei intussen te stoppen met Vandaag Inside: “Ik ben er klaar mee”. (thv,tg)