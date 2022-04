Arthur Theate is grof wild: AC Milan en Juventus polsen naar Rode Duivel, ook Ook Engelse en Duitse interesse

Bologna verraste woensdag nog vriend en vijand door Inter Milaan te kloppen (2-1). Achteraf was het Rode Duivel Arthur Theate die andermaal veel lof kreeg: bij de fans is hij nu al een publiekslieveling, het traditioneel strenge La Gazzetta dello Sport beloonde hem met een 7 op 10 – een hoge score naar hun doen. “Zijn groei is exponentieel”, stond er te lezen.

Een understatement. Bologna haalde Theate vorige zomer weg bij KV Oostende via een huur met verplichte aankoopoptie van vijf miljoen euro. Een stevige som voor een onervaren verdediger, maar na amper 28 matchen en twee goals lijkt het duidelijk dat Bologna winst zal maken. Volgens de Italiaanse kranten hebben AC Milan, AS Roma en Juventus al inlichtingen ingewonnen over Theate, en die informatie werd ons bevestigd. Sterker nog: er is volgens onze bronnen ook interesse van Engelse en Duitse topclubs.

15 à 20 miljoen

Theate heeft na dit seizoen nog een meerjarig contract bij Bologna. De club hoeft hem niet te verkopen – net zoals Theate niet per se weg wil –, maar club en speler beseffen dat deze belangstelling mogelijk een opportuniteit is. Bologna kan vijftien of zelfs twintig miljoen euro vragen, terwijl Theate sportief en financieel een mooie stap vooruit kan zetten.

De opmars van Theate is opmerkelijk. Als jeugdspeler kon hij niet doorbreken bij Standard, waarna hij maar moeilijk een nieuwe werkgever vond. Uiteindelijk kon Theate bij KV Oostende terecht, waar hij zich in de kijker speelde. De kustploeg heeft nog een percentage van tien procent op de meerwaarde. Mocht een club dus twintig miljoen euro voor hem betalen, dan krijgt KVO nog 1,5 miljoen euro.

Mee naar WK(?)

In november 2021 maakte Theate zijn debuut voor de Rode Duivels in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Hij deed het toen prima: op links is hij een interessant alternatief voor Vertonghen. De verwachting is dat Theate op een selectie voor de WK-eindronde in Qatar mag rekenen, zeker als hij de goeie lijn in Italië kan doortrekken. Maar dus niet alleen Roberto Martínez zal zijn prestaties op de voet volgen...