Pieter (40) sleept Vlaanderen voor de rechter wegens slecht wegdek en krijgt gelijk: “Dit was niet evident”

Pieter klaagt al jaren de slechte staat van de Kalkensteenweg in Wetteren aan. En na 2,5 jaar procederen tegen de Vlaamse overheid krijgt hij gelijk.

“De groeven tussen de betonplaten zijn in zeer slechte staat, en dat zorgt voor lawaai, zeker als er vrachtwagens over rijden”, vertelt Pieter, die niet met zijn volledige naam vermeld wil worden. “Mijn jonge kinderen worden er wakker van.”

Ook het fietspad is niet veilig, vindt hij. “Hier gebeurt het ene ongeval na het andere, en dagelijks fietsen vele scholieren uit Laarne en Kalken naar hun school in Wetteren. Er moet een afgescheiden fietspad komen. De combinatie van een gebrekkige weg, overdreven snelheid en veel zwaar verkeer is een zeer onveilige mix.”

© lvi

Petitie

De Wetteraar ging met een petitie naar zijn buren langs de bewuste strook, en ze tekenden allemaal. En met 62 overtuigingsstukken trok hij naar de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde, en die gaf hem gelijk.

De Vlaamse overheid heeft een jaar de tijd om de hinder die door een “niet geschikt en gebrekkig wegdek en een niet-afgescheiden fietspad” veroorzaakt werd, aan te pakken. “Burgers hebben heel wat rechten, maar dit was niet evident. Ik heb er een gespecialiseerde advocaat moeten bij halen.”

“Ik ben tevreden met de uitspraak, maar ik zal pas tevreden zijn als de straat structureel aangepakt wordt, mét een asfaltstrook en een veilig, afgescheiden fietspad”, besluit hij. Het Agentschap Wegen en Verkeer zegt het vonnis te gaan bestuderen.