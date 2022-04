EUROPA LEAGUE. Angeliño bezorgt Leipzig op de valreep de zege met een heerlijke volley, West Ham onderuit tegen Frankfurt

In de Europa League heeft West Ham zijn heenwedstrijd van de halve finales in eigen huis met 1-2 verloren van Eintracht Frankfurt. Die andere thuisploeg, RB Leipzig, leek zijn tanden stuk te zullen bijten op de zwakke Rangers, maar Angeliño zorgde met een heerlijk afstandsschot in de 85ste minuut toch voor gerechtigheid.

Een zwak Rangers leek lang met een 0-0 gelijkspel weg te komen tot in de slotfase Angeliño een afvallende bal na een corner vol op de slof nam.

West Ham onderuit

In Londen duurde het veel minder lang voor de wedstrijd werd opengebroken. Ansgar Knauff (1’) opende al in de eerste minuut de score in het voordeel van de Duitsers. Michail Antonio (21’) maakte nog ruim voor de rust gelijk voor West Ham, maar in het begin van de tweede helft schonk Daichi Kamada (54’) Frankfurt de zege.

De returns worden volgende week donderdag gespeeld.

