Al heel zijn leven met twee voeten vooruit: lang niet de eerste keer dat Johan Derksen ophef veroorzaakt

Tackelen, met de voet vooruit. Het was eind jaren 60 het handelsmerk van verdediger Johan Derksen. Als analist is het dat evenzeer. Hoe hij dinsdagavond bijna tussen neus en lippen bekende hoe hij in een ver verleden een vrouw verkrachtte en dat een “jeugdzonde” noemde, is het zoveelste incident op zijn brokkenparcours. “Zijn vader, een politieman, had thuis nogal losse handen. Waarschijnlijk haat hij daarom elke vorm van autoriteit.”