Sauna gaat in vlammen op na kortsluiting tijdens voorverwarmen

Wat een ontspannende saunabeurt had moeten worden, draaide even anders uit voor een koppel uit de Kapellestraat. Tijdens het voorverwarmen ontstond een kortsluiting waardoor de isolatie en het hout van de sauna aan het smeulen ging. Het koppel werd gealarmeerd door de rookmelder in hun garage. Hun zoon, die ook thuis was, heeft daarop alle deuren van de ruimte waarin de sauna stond dichtgedaan. “Een zeer slimme zet”, zegt brandweerofficier Marc Naessens van brandweerpost Deinze. “Zo sloot hij de brand af van extra zuurstof en zorgde ervoor dat die zich niet verder kon uitbreiden. Anders had het erger kunnen zijn.”

De zoon raakte mogelijk geïntoxiceerd door de rook en moest ter controle naar het ziekenhuis. De brandweer kon de sauna snel blussen. Binnenin de ruimte achter de garage waarin de sauna stond is de rookschade aanzienlijk maar de rest van het huis bleef grotendeels gespaard. Jonathan Folens, Frank Meurisse