Biden vraagt Congres om 33 miljard dollar extra voor Oekraïne, waarvan 20 miljard voor wapens

De Amerikaanse president Joe Biden vraagt het Congres om 33 miljard dollar extra voor de oorlog in Oekraïne, omdat de reeds goedgekeurde hulp niet volstaat. De oorlog kan nog maanden of langer duren, “wat betekent dat de VS en zijn bondgenoten Oekraïne moeten blijven steunen”, klinkt het.

De Verenigde Staten hadden sinds het begin van de invasie van Moskou in Oekraïne al voor meer dan 3,7 miljard dollar aan wapens en munitie toegezegd of reeds geleverd aan Oekraïne.

Van het nieuwe pakket van 33 miljard dollar zou 20 miljard bestemd zijn voor militaire hulp, terwijl zo’n 8,5 miljard naar economische hulp zou gaan, en 3 miljard naar humanitaire hulp.

“Het is niet goedkoop”, zei Biden donderdag. “Maar toegeven aan agressie zal duurder zijn, als we het laten gebeuren.”

Volgens Biden is het cruciaal dat de Amerikaanse congresleden het pakket goedkeuren. Hij zei dat de VS niet kunnen wegblijven uit het conflict, maar hamerde erop dat de VS Rusland niet “aanvallen”. “We helpen Oekraïne om zichzelf te verdedigen tegen de Russische agressie.”

“Onverantwoorde” dreiging met kernwapens

De dreigementen van Russisch president Vladimir Poetin om kernwapens te gebruiken zijn “onverantwoord” en “illustreren de Russische wanhoop”, zei Biden donderdag ook tijdens zijn persconferentie in het Witte Huis.

“Niemand mag zulke opmerkingen maken over het gebruik van kernwapens of de mogelijkheid om ze te gebruiken, dat is onverantwoord”, aldus Biden. “Het toont de wanhoop van Rusland, dat er niet in geslaagd is zijn oorspronkelijke doelen te bereiken.”

De VS zullen bovendien niet toestaan dat Moskou Europese landen “intimideert” door te dreigen hen van energiebronnen te beroven, aldus Biden nog. “We werken samen met andere landen, zoals Korea, Japan en Qatar, om onze Europese bondgenoten te helpen die bedreigd worden door de Russische chantage.”

Zelenski reageert

In een reactie op Bidens vraag aan het Amerikaanse Congres, heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski het initiatief al toegejuicht als een “zeer belangrijke stap”. Hij hoopt nu op “snelle steun” van het Congres.

“President Biden heeft vandaag terecht gezegd dat deze stap niet goedkoop is”, zegt Zelenski in een videoboodschap. “Maar de negatieve gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne en tegen de democratie zijn voor de hele wereld zo grootschalig dat deze steun van de Verenigde Staten noodzakelijk is.”