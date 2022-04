Guterres “in veiligheid” maar “gechoqueerd” na bombardement op Kiev

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres “is in veiligheid”, maar is “gechoqueerd” na de bombardementen op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dat heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties meegedeeld.

Kiev vormde donderdagavond voor het eerst sinds half april het doelwit van Russische aanvallen. De bombardementen vonden plaats vlak nadat VN-topman Guterres een bezoek had gebracht aan de Oekraïense hoofdstad. Hij had er onder meer een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

De aanval zou net na afloop van de ontmoeting tussen Guterres en Zelenski gebeurd zijn. — © via REUTERS

“We zijn in veiligheid”, zo deelde Saviano Abreu, woordvoerder van de secretaris-generaal, achteraf mee aan journalisten. “Het is een oorlogsgebied, maar het is choquerend dat het gebeurt dicht bij een plaats waar wij ons bevonden.”

Minstens tien gewonden

Volgens de Oekraïense hulpdiensten zijn zeker tien mensen gewond geraakt. “Als gevolg van vijandelijke beschietingen is een brand uitgebroken in een 25 verdiepingen tellend woongebouw, waarvan de eerste twee verdiepingen gedeeltelijk werden verwoest”, zo wordt meegedeeld via Facebook.

© AP

Zelenski zegt in een videoboodschap op Telegram dat Kiev getroffen werd door “vijf raketten”. De aanval vond volgens hem plaats “net na afloop van het gesprek” met Guterres. “Dit zegt veel over de werkelijke houding van Rusland ten opzichte van de internationale instellingen”, klinkt het nog.

Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, had eerder gesproken over “twee aanvallen” op het district Shevchenkovsky.

© AP