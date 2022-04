Aantal coronabesmettingen neemt weer toe, andere indicatoren wel goede richting uit

In de week van 19 tot en met 25 april zijn gemiddeld 6.507 coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 7 procent in vergelijking met een week eerder.

Met de andere indicatoren gaat het wel nog altijd de goede richting uit. Zo is het aantal ziekenhuisopnames op een week tijd met 15 procent afgenomen. Tussen 22 en 28 april werden elke dag gemiddeld 160 mensen wegens corona opgenomen in een ziekenhuis.

Het aantal coronapatiënten dat momenteel nog in het ziekenhuis ligt, is met 18 procent gedaald, naar 2.427. Er liggen nog 146 Covid-patiënten op een afdeling intensieve zorg (-5 procent).

Van 19 tot en met 25 april zijn gemiddeld 18 mensen per dag gestorven aan het virus, wat een daling is met 22 procent in vergelijking met de week ervoor. Sinds de start van de pandemie telt ons land al 31.439 coronaoverlijdens.