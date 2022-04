Een op de tien vergunningen voor industrie geweigerd

Een op de tien vergunningen die bedrijven in Vlaanderen aanvragen, wordt geweigerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. “Het vergunningenbeleid is te vaak een rem op investeringen”, waarschuwt Agoria, de sectorfederatie van de industriebedrijven, vrijdag in De Tijd.

Het departement Omgeving lanceerde deze week een dashboard, waardoor voor het eerst een globaal beeld van het Vlaamse vergunningenbeleid ontstaat. Daaruit blijkt dat ongeveer een op de tien vergunningen in de industrie wordt geweigerd. Van de 2.354 behandelde aanvragen weigerden de gemeenten, de provincies of Vlaanderen in 268 gevallen (11 procent) een vergunning af te leveren.

Daarvoor zijn honderd-en-een redenen: omdat de installatie het landschapsbeeld verpest, de omgeving vervuilt, geluids- of geurhinder veroorzaakt of de stikstof- of CO2-uitstoot te hoog is.

Volgens Agoria is het vergunningenbeleid “vaak nog een rem op hun investeringen”. “Al te vaak komt er protest van buurt­bewoners dat de vergunningen aanzienlijk kan vertragen. Een kwart van de jobs is aan de industrie gelinkt. We hebben dus alle belang ze hier te houden, maar ook buitenlandse investeringen aan te trekken”, zegt algemeen directeur Jolyce Demely.