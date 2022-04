Elon Musk verkocht afgelopen dagen voor 4 miljard dollar Tesla-aandelen

Tesla-topman Elon Musk heeft dinsdag en woensdag iets meer dan 4,4 miljoen Tesla-aandelen verkocht, kort nadat hij de controle verkreeg over Twitter. Uit documenten die werden neergelegd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC blijkt dat die verkoop Musk ongeveer 4 miljard dollar heeft opgebracht. Uit die documenten blijkt verder dat Musk nog 168 miljoen aandelen van de autobouwer over heeft.

“Na vandaag staan geen andere verkopen van Tesla gepland”, laat Elon Musk donderdag zelf weten via Twitter. Om de aankoop van Twitter te financieren, die Musk 44 miljard dollar kostte, had de zakenman aangekondigd voor 21 miljard eigen middelen in te zetten. De rest wordt gefinancierd via een lening. Talrijke investeerders en analisten hadden eerder al vragen over de haalbaarheid van die plannen.

De waarde van Twitter op de beurs blijft intussen lager liggen dan de prijs die Musk betaalt per aandeel, namelijk 54,2 dollar. Donderdag sloot het op Wall Street op 49,11 dollar.