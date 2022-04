Cyriel Dessers na nieuwe tweeklapper in Europa: “Dit gevoel is moeilijk te omschrijven”

Cyriel Dessers toonde donderdagavond in de Conference League nog maar eens zijn neus voor doelpunten. Twee keer trof hij raak in de halve finale tegen Marseille (3-2 winst): zijn negende en tiende doelpunt van deze Europese campagne. Onze 27-jarige landgenoot reageerde dolgelukkig na de wedstrijd.

“Je kan wel zeggen dat het een magische avond was. En dat is nog een understatement”, zei Cyriel Dessers na afloop. “Het was een spektakelmatch en een fantastische wedstrijd om te spelen. Belangrijke goals scoren in een volle Kuip, dat gevoel is bijna niet te omschrijven. We hadden er vertrouwen in dat dit kon gebeuren en dat we dit konden, maar we zijn nog maar halfweg natuurlijk.”

“Dit Marseille heeft heel veel kwaliteiten. Hun eerste goal was een fantastisch schot en bij die tweede goal toont Payet zijn klasse. Hij was moeilijk af te stoppen. Jammer dat we twee goals slikken, maar we hebben Marseille in de fout gedwongen en dat moeten we onthouden voor volgende week. Daar moeten we er opnieuw vol voor gaan.”

Over zijn toekomst wou Dessers niet veel kwijt. “Of Feyenoord na vanavond een transfersom voor mij wil ophoesten? Dat moet je niet aan mij vragen, daar gaan andere mensen over. Of ik wil blijven? Ja, zeker.”

