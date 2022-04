“Zeer ernstig incident”: IAEA onderzoekt of er raket werd afgevuurd over Oekraïense kerncentrale

De atoomwaakhond van de Verenigde Naties IAEA onderzoekt of er inderdaad een raket rechtstreeks over een kerncentrale is gevlogen, zoals Oekraïne beweert. Als dit inderdaad het geval is, is er volgens IAEA-baas Rafael Grossi sprake van een “zeer ernstig incident”.

Donderdag liet de IAEA weten dat Oekraïne officieel melding had gemaakt dat er op 16 april een raket over de kerncentrale van Joezjnoöekrajinsk, in het zuiden van het land, was gevlogen. “Als zo’n raket was neergekomen, had dit een ernstige impact kunnen hebben op de kerncentrale”, zegt Grossi, “dat mogelijk tot een nucleair ongeluk had kunnen leiden”.

De IAEA-directeur sprak zich niet uit over wie de raket in kwestie zou hebben afgevuurd. Oekraïne heeft Rusland er al meermaals van beschuldigd onvoorzichtig met Oekraïense kerncentrales om te gaan. Grossi bezocht het land deze week om de situatie ter plekke te beoordelen.