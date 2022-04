Minstens 42 gewonden bij schermutselingen aan Tempelberg in Jeruzalem

Bij schermutselingen tussen Palestijnse manifestanten en Israëlische politieagenten zijn vrijdagochtend 42 gewonden gevallen op de Tempelberg, door moslims Haram al-Sharif genoemd. Niemand is ernstig gewond geraakt. Dat meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. De plek is een broeihaard van spanningen in Oost-Jeruzalem, een Palestijns gebied dat bezet wordt door Israël.

“Er zijn 42 mensen gewond geraakt bij confrontaties met de bezettingstroepen” op de Tempelberg, aldus de Rode Halve Maan. Een eerder rapport sprak van twaalf gewonden. Van de 42 gewonden werden 22 mensen naar een ziekenhuis in Jeruzalem overgebracht, maar “geen van hen bevindt zich in ernstige toestand”, verduidelijkte de Rode Halve Maan.

Volgens de Israëlische politie gooiden oproerkraaiers stenen, waarop agenten de esplanade opgingen en de menigte uiteendreven, klonk het in een verklaring. Een verslaggever van het Franse persagentschap AFP zag de politieagenten rubberkogels afvuren. Andere getuigen spraken van traangas.

De voorbije twee weken zijn bij gewelddadige confrontaties nabij de Tempelberg meer dan 250 Palestijnen gewond geraakt. Het is de heiligste plek voor joden. Na Mekka en Medina is Haram al-Sharif, met de Al-Asqamoskee en andere islamitische bouwwerken, ook de belangrijkste plek voor moslims.

De schermutselingen vonden plaats op de laatste vrijdag van de ramadanmaand. Het is tevens een dag in het teken van de verdediging van Al-Quds: de Arabische naam voor Jeruzalem betekent zoveel als ‘het Heiligdom’. De dag is een initiatief van Iran en werd ingesteld na de Iraanse revolutie in 1979. Donderdagavond hadden Hamas, de islamitische groepering die de plak zwaait in Gaza, en de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad op een bijeenkomst opgeroepen Jeruzalem te verdedigen.