Giftig schuim overspoelt Colombiaans stadje: “De stank is niet te harden”

Een enorme laag stinkend schuim zweeft door de straten van Mosquera, een buitenwijk van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Het schuim bedekt huizen, blokkeert toegangswegen en is bovenal erg giftig. Het giftige schuim is afkomstig van een nabijgelegen vervuilde rivier. De autoriteiten raden aan om uit de buurt te blijven van het schuim, maar dat is sneller gezegd dan gedaan.