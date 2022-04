Gezonken Japanse boot na zes dagen teruggevonden, nog 12 opvarenden vermist

© via REUTERS

Het pleziervaartuig dat zaterdag vermist raakte in Japanse wateren is vrijdag teruggevonden bij Hokkaido. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Het schip zou op ongeveer 100 meter diepte liggen. Tot dusver zijn de lichamen van veertien van de 26 opvarenden gevonden.

De boot, de Kazu 1, was zaterdagochtend ondanks de slechte weersvoorspellingen uitgevaren. Het vaartuig bevond zich ter hoogte van het schiereiland Shiretoko in het noordoosten van Hokkaido, toen de kapitein meldde dat het schip slagzij maakte en dreigde te zinken. Daarna was er geen radiocontact meer. Aan boord zaten 24 toeristen en twee bemanningsleden. Twaalf van hen zijn nog altijd niet gevonden.

De Russische grensbewakingsdienst maakte woensdag bij de Japanse kustwacht melding van een drijvende persoon in een reddingsvest bij Hokkaido, aldus Kyodo. Vanwege het slechte weer kon geen reddingsactie worden begonnen en werd de persoon uit het oog verloren.