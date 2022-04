Grootste live-entertainmentgroep van België verandert van naam: Sportpaleis Group wordt be•at

De naam Sportpaleis Group verdwijnt, voortaan gaat de grootste live-entertainmentgroep in België op het vlak van concertzalen door het leven als be•at. Tegelijk met de naamsverandering spreekt het bedrijf de ambitie uit om heel wat doelen in de nabije toekomst te realiseren.

Sportpaleis, Lotto Arena, Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent, Vorst Nationaal, Trixxo Arena, Trixxo Theater en Proximus Pop-up Arena krijgen in de nabije toekomst een meer uitgesproken identiteit en worden met elkaar verbonden door het moedermerk be•at. “De nieuwe naam is een directe oproep om erbij te zijn en samen momenten te beleven die je een leven lang bijblijven”, vertelt Jan Van Esbroeck, CEO van be•at. Voor de rebranding van het bedrijf werkte hij samen met de Antwerpse designstudio WeWantMore.

Jan Van Esbroeck. — © Victoriano Moreno

Hoe die eigen identiteit prominenter op de voorgrond zal komen? “Met nog meer aandacht voor de bezoeker, die op een meer persoonlijke manier benaderd zal worden”, klinkt het. Zo zal er voor een optreden of een theatervoorstelling vanuit de venue zelf gecommuniceerd worden, en niet langer vanuit de groep. Ook het customer experience center wordt verder uitgebouwd. Er komt voortaan een eigen theatermagazine dat bezoekers goesting moet doen krijgen om langs te komen, en er is zelfs een podcastreeks is in de maak.

Ecologische voetafdruk

Maar er is meer. Zo zal er ook in de toekomst gewerkt worden met pop-uplocaties en worden er stappen gezet om de ecologische voetafdruk flink terug te dringen. De organisatie wil zijn CO2-uitstoot verminderen door nog meer in te zetten op het duurzaam vervoer. Het is een prioriteit voor het bedrijf dat bezoekers met andere mobiliteitsoplossingen dan de wagen tot aan de venues geraken.

Er zijn al heel wat resultaten geboekt de laatste jaren. Vooral het combiticket, het concertticket dat gratis toegang geeft tot het openbaar vervoer, zorgde voor een stijging tot ruim 50% van de bezoekers die zich op een duurzame manier verplaatsen. Be•at spreekt de ambitie uit om dit cijfer tot 60% op te drijven tegen 2025.

© Victoriano Moreno

Energieverbruik is een belangrijk aandachtspunt en de omschakeling naar hernieuwbare energie is ingezet. Zo liggen er nu al 1.600 zonnepanelen op de daken van Trixxo en de Lotto Arena. In de Lotto Arena is dat goed voor de helft van het volledige dagverbruik.

Ook wordt er gewerkt aan een strikt afvalbeleid met een focus op circulaire economie. Be•at zit aan tafel met de Belgische festivals om dit vanuit de sector uit te tekenen. Veel aandacht gaat ook naar efficiënt waterverbruik en waterrecuperatie.