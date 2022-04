“‘Hier is je insuline’, zeiden ze. Toen maakten ze die oude man af met een kogel in het hoofd”: Alexei hield dagboek bij van Russische bezetting in Boetsja

De dodentol van de Russische bezetting van Boetsja staat officieel inmiddels op 420. Hoe gruwelijk die periode was, blijkt uit het dagboek dat Alexei Tarasevitch, een 53-jarige ingenieur en inwoner van de voorstad van Kiev, al die tijd in het geheim bijhield.

Tarasevitch woonde voor de Russische inval in de Vodoprovodna-straat 34a in Boetsja. Van vluchten was geen sprake. “Het ging heel snel. De pantservoertuigen omsingelden ons, als zaten we in een muizenval”, schrijft de man in zijn dagboek. “Er was paniek in onze wijk. De Russen maakten een ‘positie’ van het hoogste gebouw: daar installeerden ze hun commandocentrum, en plaatsten ze sluipschutters op de hoogste verdiepingen. Ze installeerden ook ongeveer twintig tanks in de kleuterschool.”

“Op het binnenplein verzamelen ze hun wapens”, aldus Tarasevitch. “Dat wordt meteen ‘de plaats van de dood’ genoemd. Militaire uitrusting wordt er bedekt met dekens en tapijten, om Oekraïense drones en artillerie te misleiden. Daar mochten we niet komen, anders dreigden ze ons neer te schieten.”

Archiefbeeld — © AP

“Als ze me zagen, zouden ze me ter plekke doodgeschoten hebben”

Tarasevich begint dwangmatig alles op te schrijven wat hij ziet en hoort: hoeveel Russische soldaten er zijn, hoe ze eruitzien, de namen die hij hoort, hun acties en gebaren. Wanneer tanks vertrekken en aankomen, wanneer er bombardementen plaatsvinden, het weer, de toestand van de voedselreserves… “Het was voor mij een manier om mijn stress kwijt te raken”, vertelt hij aan een reporter van persagentschap Reuters. “Toen ik klein was, schreef ik mijn dromen op papier. Toen zei ik tegen mezelf dat het ooit wel eens van pas zou kunnen komen”, schampert hij.

Overdag sloop Tarasevich als een verzetsstrijder door het trappenhuis van zijn gebouw, om door de ramen opnames te maken. “Als de Russische soldaten me zagen, zouden ze me ter plekke doodgeschoten hebben. Maar ik was verlamd, ik kon er niets aan doen”, zegt de man, die vervolgens gigabytes aan foto’s en video’s verzamelde. Zeker als de terechtstellingen beginnen. “Heel snel daarna verslechterde de situatie namelijk. Russische soldaten begonnen de appartementen binnen te gaan, de bewoners te ondervragen, en hun woningen te plunderen. Hun buiten rolden ze op in lakens en tapijten.”

Archiefbeeld — © AFP

“Ze riepen ‘Eten!’, en gooiden dan een granaat naar binnen”

Op 17 maart kwam er een nieuwe groep soldaten aan in Boetsja. “Ze waren verschrikkelijk, en begonnen echt systematisch mensen te vermoorden. Op een dag benaderden ze een kelder waar enkele bewoners zich verborgen hadden. Ze riepen ‘Eten!’, en gooiden dan een granaat naar binnen”, vertelt Tarasevich.

“Op een andere dag werden zes mannen meegenomen. Vier moesten er op hun knieën gaan zitten, en werden meteen in de nek geschoten. Een vijfde – een oude, zieke man – vroeg om insuline. ‘Hier is je insuline’, antwoordden de soldaten, en ze maakten hem af met een kogel in het hoofd”, schreef Tarasevich op basis van de getuigenis van de zesde man, die als bij wonder ontsnapte.

Acht moorden gedocumenteerd

Tarasevich vertelt ook het verhaal van zijn buurman Vassily Niedachkovsky (46). “Die verdween twee weken voor de Russen zich terugtrokken. Toen we zijn lijk vonden in een trappenhuis van een gebouw in de buurt, was zijn gezicht helemaal onherkenbaar. Hij was afgemaakt met geweerkolven, zijn lichaam was totaal gebroken.”

Gedurende de drie weken durende bezetting documenteerde Tarasevitch in totaal acht moorden. Hij droeg zijn dagboek en alle bewijs over aan het Oekraïense openbaar ministerie. In de regio rond Kiev legden onderzoekers inmiddels al 1.084 misdaden tegen burgers vast.