Zijn we op weg naar een lange oorlog in Oekraïne? NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei donderdag alvast dat het conflict “nog maanden of jaren kan aanslepen” en beloofde Oekraïne te blijven steunen. En dat zal nodig zijn, waarschuwen waarnemers. Want Poetin zou binnenkort weleens een versnelling hoger kunnen schakelen.