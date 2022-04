Geeft Standard 1B-ticket alsnog uit handen? Gentse beloften naderen plots weer tot op drie punten, laatste speeldag allesbepalend

Kampioen Racing Genk, vicekampioen Anderlecht en nummer drie Club Brugge mogen volgend jaar al zeker met hun beloftenploeg in 1B aantreden. Standard leek op weg om het laatste ticket binnen te halen en telde begin deze week nog acht punten voorsprong op Gent, maar sinds woensdagavond bedraagt het verschil nog slechts drie punten.

Afgelopen maandag klopten de Gentse beloften die van Standard met 1-0. Standard had toen aan een punt genoeg om zich te verzekeren van de vierde plaats, maar liet het dus een eerste keer liggen. Woensdagavond won Gent opnieuw: 1-2 op het veld van STVV. Daardoor moest Standard winnen van kampioen Genk om zich te verzekeren van de eerste plaats, maar dat lukte niet. Het werd 1-1 en de Rouches zagen Gent plots weer naderen tot op drie punten.

Alles wordt komende maandag dus beslist. Standard heeft in eigen huis tegen Charleroi genoeg aan een punt om volgend jaar met de beloften in 1B aan te treden. Gent heeft het uiteraard al een tijdje niet meer in eigen handen, maar gaat alsnog naar 1B als het wint van Antwerp en als Standard verliest tegen Charleroi. Het wordt een nerveuze bedoening maandagavond. Beide clubs willen er koste wat kost bij zijn, maar één van de twee zal vrede moeten nemen met een plaats in de eerste amateurklasse.