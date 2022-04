Pure paniek bij Chinese burgers nu overal lockdowns worden aangekondigd: “Ik wil niet vastzitten op mijn werk”

Opvallende beelden uit China: honderden mensen slaan in paniek op de vlucht in een winkelcentrum. De reden? De overheid die langskomt met coronatesten en het winkelcentrum urenlang zal sluiten. Wie positief is, vliegt meteen in quarantaine. Nadat grootstad Shanghai al enkele weken in lockdown zit, volgen andere steden - waaronder Peking - intussen hun voorbeeld om een grote uitbraak van het virus opnieuw te voorkomen.