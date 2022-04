Talibanleider vraagt internationale gemeenschap om erkenning: “Afghanistan heeft rol te spelen in internationale vrede”

In een bericht dat vrijdag, enkele dagen voor het einde van de ramadan, verspreid werd, ging Akhundzada niet verder in op de aspecten van het talibanregime waarover de internationale gemeenschap struikelt. Onder andere het gebrek aan secundair onderwijs voor meisjes is een knelpunt. Akhundzada stelde zelfs dat een internationale erkenning essentieel is “om die problemen formeel en met respect voor diplomatieke normen en principes te kunnen oplossen”.

“We kunnen zonder twijfel stellen dat de wereld een klein dorp is geworden”, voegde de Afghaanse leider, die in afzondering leeft in Kandahar, het spirituele centrum van de taliban, nog toe aan zijn bericht. “Afghanistan heeft een rol te spelen in de internationale vrede en stabiliteit. Daarom zou de wereld het Islamitisch Emiraat moeten erkennen.”