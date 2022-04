Drukte op Schiphol: KLM schrapt tientallen vluchten, Corendon wijkt uit naar Rotterdam

Het is vrijdag erg druk op de Nederlandse luchthaven van Schiphol, vorige week leidde de drukte al tot een spontane staking van het personeel. De luchthaven heeft aan de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om preventief vluchten te schrappen en nieuwe boekingen te annuleren, om chaos te vermijden. In Nederland is er nu meivakantie, waarbij de scholen een week dicht zijn.

KLM schrapte vrijdag al tientallen vluchten wegens de drukte. Volgens een woordvoerder gaat het om een preventieve maatregel “om de werkdruk te verlichten”. De luchtvaartmaatschappij zal ook dit weekend vluchten schrappen, maar de details daarover zijn nog niet bekend.

Corendon bekijkt of het de komende dagen kan uitwijken naar andere luchthavens in Nederland, zoals die in Rotterdam. Dat zegt topman Steven van der Heijden. Uitwijken naar het buitenland is volgens hem geen optie.

Reisorganisator TUI blijft dan weer bij zijn eerdere standpunt om geen vluchten te annuleren. “De meivakantie is bij uitstek een gezinsvakantie. Die reizigers willen we niet teleurstellen”, aldus een woordvoerster. Wel zegt TUI steeds in gesprek te zijn over oplossingen. Naast de drukte, zorgt ook een ongunstige windrichting voor verstoringen in de vluchtschema’s.